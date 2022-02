Filme favorite: „Dune” are 11 nominalizări la Premiile BAFTA Filmul SF “Dune”, o ecranizare impresionanta a romanului omonim publicat de scriitorul Frank Herbert in 1965, a primit joi cele mai multe nominalizari – 11 – la editia din acest an a premiilor decernate de Academia Britanica de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), informeaza BBC și Agerpres. Lungmetrajul “Dune” este regizat de cineastul canadian Denis Villeneuve, ii are in rolurile principale pe tinerii actori Thimothee Chalamet si Zendaya si beneficiaza de o distributie alcatuita din numeroase staruri ale industriei cinematografice, precum Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

