Pentru cei care poate nu știu cum sa iși petreaca saptamana, Cinema Ateneu propune șase filme cu povești diferite, numai bune de vizionat singur sau in compania unui alt cinefil. Comedia franco-belgiana a lui Quentin Dupieux, Mandibule a avut premiera internaționala in cadrul festivalului de film de la Veneția in 2020. Doi prieteni cam aiuriți descopera o musca gigantica in portbagajul unei mașini și decid s-o imblanzeasca și sa caștige bani de pe urma ei. Și atunci, ce e libertatea?, un film bazat pe evenimente petrecute in realitate: o poveste despre dragoste si cautarea libertatii in contextul…