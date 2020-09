Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile la ”The Batman” au fost oprite la doar cateva zile dupa ce se reluasera din cauza ca Robert Pattison a fost confimat cu COVID-19. Actorul ar fi in izolare, iar echipa de filmare a fost pusa pe pauza, spun surse apropiate studiourilor Warner Bros, citate de Vanity Fair și Hollywood Reporter.…

- Filmarile pentru Te cunosc de undeva au fost suspendate, iar vedetele se afla oficial in carantina pentru 14 zile. Decizia vine dupa ce Marcel Pavel a fost infectat cu COVID-19 și a luat contact cu mai mulți colegi.„Filmarile pentru emisiunea Te cunosc de undeva! sunt suspendate pentru moment. Antena…