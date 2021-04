Filipine: Sechestru record de 200 de tone de crustacee gigantice / Scoicile înlocuiesc fildeșul pe piața neagră Autoritațile filipineze au anunțat sâmbata un sechestru record de 200 de tone de crustacee gigantice, inclusiv scoici gigantice (Tridacna gigas), specii pe cale de dispariție a caror valoare, pentru o astfel de cantitate, ar fi de aproape 25 de milioane de dolari pe piața neagra, potrivit AFP.



Aceste imense moluște bivalve, printre cele mai mari din lume, sunt cautate pentru a înlocui fildeșul acum interzis, iar ecologiștii sunt alarmați de acest braconaj din ce în ce mai important și devastator pentru ecosistemul marin.



Pe mare, aceste scoici gigantice gazduiesc…

Sursa articol: hotnews.ro

