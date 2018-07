Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis luni ca va continua razboiul "rece si neobosit" impotriva drogurilor, soldat pana in prezent cu mii de morti, declaratie facuta in discursul sau anual despre starea natiunii, in timpul caruia in capitala Manila s-a desfasurat pasnic un mars impotriva "virajului dictatorial" si abuzurilor de putere ale controversatului presedinte, relateaza agentiile Reuters si EFE. In cei doi ani de cand Duterte a preluat puterea, peste 4.500 de suspecti traficanti de droguri si consumatori de droguri au fost ucisi, potrivit autoritatilor alte mii de persoane fiind…