Stiri pe aceeasi tema

- Politia si-a intensificat verificarile pentru evacuarea localitatilor situate pe o raza de 14 kilometri, in jurul vulcanului, in provincia Batangas, la 66 kilometri la sud de Manilla.Institutul filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs) a anuntat ca ativitatea in craterul principal…

- Cel putin 53.000 de persoane au parasit miercuri zonele de risc din apropierea vulcanului Taal din Filipine, aflat in eruptie, in contextul in care autoritatile locale au avertizat ca pericolul nu a trecut, informeaza DPA. De asemenea, doua persoane au murit in urma unor atacuri de cord in timp ce fugeau…

- Scolile si institutiile sunt inchise luni in capitala statului Filipine dupa ce vulcanul Taal a aruncat nori de cenusa peste oras, seismologii avertizand in legatura cu riscul unui eruptii care s-ar putea produce oricand, urmata de un posibil tsunami, informeaza Reuters. Mii de persoane…

- O persoana ranita in cursul erupției vulcanice din Noua Zeelanda a decedat duminica intr-un spital din Australia, astfel ca bilanțul dezastrului natural produs in decembrie a ajuns la 18 morți, iar alte 2 persoane sunt in continuare disparute, potrivit autoritaților, relateaza site-ul agenției Dpa,…

- Alerta in Filipine din cauza eruptiei vulcanului Taal, situat in apropiere de Manila. Un nor urias de cenusa s-a format deasupra craterului. Autoritatile locale au precizat ca aproximativ sase mii de oameni, printre care si cateva zeci de turisti, au fost evacuati.

- Apele din jurul insulei au fost contaminate de eruptia masiva, ceea ce a facut ca vizibilitatea sa fie redusa. "Scafandrii au raportat ca au vazut pesti morti ajunsi la mal, dar si plutind pe apa. De fiecare data cand ies la suprafata, scafandrii sunt decontaminati cu apa proaspata", a precizat politia…

- Poliția din Noua Zeelanda urmeaza sa reia vineri operațiunile de recuperare a victimelor erupției vulcanului de pe Insula Alba, al caruit bilanț a ajuns deja la opt persoane, iar alte opt sunt in continuare disparute, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Cel puțin 20 de persoane…

- Poliția din Noua Zeelanda a informat marți ca opt persoane sunt in continuare declarate disparute dupa ce vulcanul aflat pe Insula Alba din Noua Zeelanda a erupt luni, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Sunt de parere ca pe insula nu mai este nimeni care a supraviețuit",…