Fostul presedinte filipinez Benigno Aquino, un celibatar si catolic practicant in varsta de 61 de ani, a decedat joi, au anuntat Ministerul de Externe si mai multi oficiali, citati de France Presse, Reuters si DPA. "Noynoy" Aquino, care a fost sef al arhipelagului din 2010 pana in 2016, era fiul fostei presedinte Corazon Aquino si al sotului ei Benigno "Ninoy" Aquino, asasinat la intoarcerea sa din exil. Ambii sunt venerati pentru ca au contribuit la restabilirea democratiei in Filipine in anii 1980 dupa dictatura lui Ferdinand Marcos. Aquino, al 15-lea presedinte al Filipinelor, a murit de insuficienta…