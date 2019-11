Filipine: Armata a ucis trei bărbaţi suspectaţi că voiau să comită un atac sinucigaş Suspectii au fost ucisi marti in Sulu, arhipelag care a devenit un refugiu pentru teroristi straini apropiati de SI, a declarat seful Comandamentului Mindanao de Vest, locotenent-colonelul Cirilito Sobejana. 'Atentatul sinucigas, dejucat, al celor trei membri ai unor grupari teroriste, dintre care doi erau straini, ar fi putut reprezenta o razbunare pentru moartea liderului SI in Siria', a afirmat Sobejana. El a explicat ca armata din Sulu a instalat un punct de control in localitatea Indanan, dupa ce a primit informatii privind un atac sinucigas planificat in Jolo, capitala arhipelagului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

