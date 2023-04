Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Hapria: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Hapria: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 16 spre 17 aprilie, la o locuința din localitatea Hapria. Detașamentul…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, in cooperare cu SVSU Zlatna, joi seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Zlatna, pe strada Muncii. Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperisul unei case. Forțe alocate:…

- INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de duminica, 26 martie, in jurul…

- O terasa de lemn din zona Garii a fost cuprinsa de flacari: Intervin pompierii cu doua autospeciale O terasa de lemn din zona Garii a fost cuprinsa de flacari: Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun.…

- INCENDIU la Pianu de Sus. Locuința cuprinsa de flacari. Acționeaza pompierii cu trei autospeciale Pompierii din Alba Iulia și Sebeș acționeaza, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Pianu de Sus. Potrivit ISU Alba, incendiul a fost semnalat pe strada Macului din localitate. Din informațiile…

- Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 13 spre 14 februarie 2023, in localitatea Lancram, la o anexa gospodareasca in care erau depozitate lemne. Au intervenit, pentru stingerea și localizarea incendiului, pompierii militari și SVSU Sebeș. „Secția de pompieri Sebeș a intervenit cu doua autospeciale…

- Pompierii militari din Campeni in cooperare cu SVSU Bistra au intervenit, in cursul dupa-amiezii de astazi, 7 martie 2023, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol. „Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Bistra au fost solicitați sa intervina pentru localizarea…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, joi seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu, in zona Barabanț. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o hala unde se efectuau reparații tehnice la autovehicule. Au ars doua vestiare din interiorul halei, pe o suprafața…