Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 februarie, ziua in care razboiul ruso-ucrainian a inceput, in județul Neamț nu s-a luat oficial nici o decizie privind situația posibililor refugiați. Pregatiri au fost facute inca de saptamana trecuta in județele de la granița estica a Romaniei – Botoșani, Suceava, Iași – unde s-au stabilit…

- El a administrat trei ani o firma "fantoma", Full Luck SRL, cu tranzactii fictive de tip suveica. La judecata a avut noroc pentru ca i s-a aplicat principiul legii mai favorabile si a scapat cu o pedeapsa cu suspendare Un iesean din Lunca Cetatuii a incalcat legea de indata ce a avut posibilitatea.…

- Politistii si procurorii DIICOT Suceava au facut, joi, 26 de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete, la persoane suspectate ca au obtinut date privind cardurile bancare ale unor persoane din strainatate si le-au folosit pentru a cumpara diverse bunuri. Prejudiciul este estimat la 300.000 de…

- Procurori DIICOT Suceava și ofiteri de politie judiciara au efectuat joi, 3 februarie, 26 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Iasi, Arad, Teleorman, Botosani, Arges, Vrancea si Ilfov, intr-o cauza penala ce are ca obiect comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional…

- 26 de percheziții domiciliare au fost efectuate, joi, pe raza municipiului București precum și a județelor Iași, Arad, Teleorman, Botoșani, Argeș, Vrancea și Ilfov"In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada 2015 – 2017, membrii unui grup infracțional organizat au deținut date cu privire la carduri…

- Unirea Mica, de la care se implinesc 163 de ani, pe 24 ianuarie a.c., va fi marcata de Institutul Cultural Roman (ICR) din New York prin lansarea unui episod special al seriei permanente „Istoria Romaniei intr-un obiect”, dedicat celei mai cunoscute lucrari de arta asociate acestui important moment…

- Unirea Mica, de la care se implinesc 163 de ani, pe 24 ianuarie a.c., va fi marcata de Institutul Cultural Roman (ICR) din New York prin lansarea unui episod special al seriei permanente „Istoria Romaniei intr-un obiect”, dedicat celei mai cunoscute lucrari de arta asociate acestui important moment…

- 24 ianuarie 2022: Un mini-documentar dedicat unuia dintre cele mai cunoscute tablouri despre Unirea Principatelor va fi lansat la New York 24 ianuarie 2022: Un mini-documentar dedicat unuia dintre cele mai cunoscute tablouri despre Unirea Principatelor va fi lansat la New York Un episod special al seriei…