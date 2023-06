Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Hopinca renunța la funcția de city manager la Sectorul 5 pe care a ocupat-o in timp ce Cristian Popescu Piedone s-a aflat in inchisoare.Pesedistul Rareș Hopinca a anunțat ca mandatul sau de City Manager la Primaria Sectorului 5 s-a incheiat dupa eliberarea lui Piedone din inchisoare și revenirea…

- Gabriela Firea il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de primar general al Capitalei. Social-democrata aflata in fruntea PSD București readuce in discuție problema lipsei apei calde in Capitala. Un neajuns cu care s-au confruntat in ultima perioada mulți locuitori ai Capitalei, in plina vara,…

- Pe pasajul de la Doamna Ghica se va circula la inceputul acestei toamne, iar primele doua tronsoane din Prelungirea Ghencea vor fi gata la sfarsitul primaverii lui 2024, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe Prelungirea Ghencea sunt patru tronsoane, dintre care primele doua vor fi…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit, in noaptea de luni spre marți, pentru evacuarea fumului dupa ce un incendiu s-a produs la o biserica situata pe bulevardul Basarabia, numarul 2, din Capitala.ISU Bucure;ti-Ilfov a fost alertat in jurul orei 02:00.La fața locului au fost mobilizate 8 autospeciale…

- Viceprimarul PNL al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a prezentat luni seara, 22 mai, un proiect care prevede transformarea Pietei Revolutiei intr-o zona exclusiv pietonala. Proiectul va fi supus dezbaterii publice.Este vorba despre zona din jurul Ateneului Roman, care cuprinde Piata George Enescu, Piata…

- Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut…

- Partidul AUR organizeaza, sambata, un protest in București, cu lozinci anti-occidentale și conspiraționiste.Protestul se va incheia cu un marș prin centrul Capitalei, pe traseul Piața Constituției – Piața Unirii – Piața Universitații – Piața Victoriei – sediile PSD și PNL. George Simion recunoaște ca…

- Am abordat recent cu directorul Administrației Comerciale a sectorului 6, Alexandra Craciun, subiectul pretinșilor producatori din piețele Capitalei. Multa vreme, producatorii autentici s-au plans de faptul ca in piețele bucureștene exista o adevarata caracatița a mafiei și ca, prin favorurile facute…