Fiii Satului la Oarda: Stadionul, botezat cu numele unui polițist. Cine a caștigat meciul anului: Oarda de Sus vs Oarda de Jos Pentru prima data, fiii satului din Oarda au fost chemați sa se intalneasca și sa petreaca, in minivacanța de Rusalii. Prima ediție a intalnirii "Fiii satului din Oarda" ține trei zile și are loc in perioada 3 – 5 iunie 2023. Este un eveniment organizat de Parohiile Oarda de Jos și Oarda de Sus. Potrivit […]