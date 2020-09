Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cațiva ani de zile de cand culturile de porumb din imprejurimile Gherlei sunt distruse de porcii mistreți. Animalele s-au inmulțit peste masura, iar fermierii s-au ales cu pagube serioase. S-au plans pe unde au putut, au ajuns și la prefect, au vorbit și cu ministrul agriculturii, dar victoria…

- O vedeta PRO TV are probleme mari de sanatate și se afla la un pas de operație. Una dintre indragitele prezentatoare ale televiziunii din Pache Protopoescu a primit un diagnostic neașteptat. Potrivit celor spuse de ea, vedeta risca sa ajunga pe masa de operații daca nu va respecta indicațiile primite…

- Pepe a anunțat pe contul de socializare, ca este nevoit sa anuleze concertul pe care trebuia sa il susțina in aceasta seara. Artistul are probleme cu gatul, astfel ca nu se poate prezenta in fața publicului. Acesta a ținut sa precizeze ca va incerca sa rezolve curand aceasta problema și ca este nerabdator…

- Dupa explozia din Beirut care a ucis zeci de oameni și a ranit mii, oamenii au inceput sa participe la manifestații prin care solicita demisia președintelui țarii. In plan internațional, modul de suprimare a protestelor a fost criticat, chiar daca autoritațile din Liban neaga acuzațiile conform carora…

- Anca Serea are din nou probleme de sanatate și a ajuns laspital. Vedeta a facut anunțul pe contul de socializare. Din pacate, ea nu aputut fi prezenta la ziua fiicei sale, SarahSoția lui Adrian Sina i-a transmis urarile de rigoare fiiceisale, cu ocazia zilei de naștere, exprimandu-și regretul ca nu…

- Intr-un studiu clinic al unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, desfașurat de Pfizer si BioNTech, a ieșit la iveala componenta buna, dar și partea mai puțin buna al injecției. Participanții au avut nevoie de doua doze pentru a putea sa creasca nivelul de anticorpi, dar au resimțit efectele…