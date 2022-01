Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran a anunțat in ziua de 26 decembrie, prin intermediul rețelelor de socializare ca ea și fiica ei de doar cinci luni sunt infectate cu COVID-19. Au petrecut Craciunul in spital, inca sunt acolo, sunt observația medicilor. Vedeta de televiziune nu a petrecut Craciunul așa cum și-a imaginat,…

- Este zi extrem de importanta in familia lui Dodo! Fosta protejata a lui Costi Ionița sarbatorește astazi prima luna de viața a fiului ei. Și așa cum era de așteptat, artista nu a ezitat cand a venit vorba de un mesaj special pentru micuțul Patric, astfel ca a scris cateva randuri cu care și-a impresionat…

- Scoala Gimnaziala „Bogdan Voda" din Radauti a implinit 42 de ani și a marcat recent acest moment printr-o acțiune festiva.Echipa „Bogdan Voda", formata din elevi, profesori, dar si parinti ai elevilor, a sarbatorit cei 42 de ani printr-un program „altfel", ...

- Cabral și Andreea Ibacka și-au format impreuna o familie, au o fetița, pe Namiko, dar și un baiețel, al carui nume nu l-au dezvaluit inca. Cei doi apar foarte rar spre deloc in emisiuni pentru a face declarații despre relație lor, dar pe rețelele de socializare nu se feresc sa-și spune culisele mariajului.…

- Lacrimi de bucurie pentru o fosta vedeta Kanal D! Tanara a nascut chiar in aceasta dimineața, in apa. Bruneta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, care a primit nota maxima din partea medicilor. Celebra influencerița a oferit și primele detalii despre cum a decurs nașterea. O fosta vedeta Kanal…

- Cristina Cioran este in sfarșit o mamica fericita, asta pentru ca dupa ce fiica sa, Ema, a stat internata in spital mai bine de doua luni, cea mica a ajuns in sanul familiei in urma cu cateva saptamani. Astfel, vedeta și-a adunat toate puterile și a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa, respectiv…