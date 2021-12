Stiri pe aceeasi tema

- Sophia Ayad, mama Ioanei Țiriac locuiește la Monte Carlo, o alta zona superba și luxoasa pe care tanara Ioana o viziteaza des și de unde posteaza alte imagini ce primesc mii de aprecieri, scrie realitateasportiva.net. Puteți vedea o GALERIE FOTO accesand URMATORUL LINK.

- Explozia s-a declanșat in timpul unor lucrari de construcție din apropierea stației Donnersbergerbruecke.Pe șantierul respectiv se efectuau sapaturi.O coloana de fum a fost semnalata in zona, in urma incidentului.Trei persoane au fost ranite, dintre care una se afla in stare grava.Autoritațile au menționat ca…

- Cu o luna inainte de sarbatorile de iarna, traditionalele targuri de Craciun urmeaza sa se deschida luni in unele orase din Germania, in timp ce in altele organizatorii au decis sa le anuleze din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. Targurile de Craciun din Nurnberg, Dresda si Munchen se…

- “Ca urmare a crizei globale de cipuri, Bosch isi mareste investitiile. La doar cateva saptamani dupa deschiderea noii sale fabrici de placute semiconductoare din Dresda, furnizorul de tehnologie si servicii anunta o alta investitie de ordinul sutelor de milioane in unitatile de productie de cipuri.…

- O femeie din Germania care s-a alaturat ISIS a fost condamnata la 10 ani de inchisoare pentru moartea unei fetite yazidi in varsta de 5 ani. Tribunalul Regional Superior din Munchen a gasit-o pe femeie, identificata doar ca Jennifer W., vinovata de crime impotriva umanitatii, precum si pentru ca este…

- O femeie din Germania care s-a alaturat ISIS a fost condamnata la 10 ani de inchisoare pentru moartea unei fetite yazidi in varsta de 5 ani. Tribunalul Regional Superior din Munchen a gasit-o pe femeie, identificata doar ca Jennifer W., vinovata de crime impotriva umanitatii, precum si pentru…

- Cercetarile realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere. Intr-un…