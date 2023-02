Stiri pe aceeasi tema

- Un dinamovist i-a transmis un mesaj emoționant lui Mihai Stoica dupa ce s-a aflat prin ce clipe teribile a trecut. In urma cu cațiva ani, fiica lui MM a fost diagnosticata cu o boala cumplita, insa puțini au știut acest lucru.

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a facut in premiera referire la momentele delicate prin care a trecut fiica lui, Teodora (28 de ani). Asta dupa un mesaj emoționant postat pe facebook. Pornind de la o postare a fostului jurnalist și purtator de cuvant al programului DDB, Daniel Șendre, Mihai…

- Teodora , unicul copil al lui Mihai Stoica (57 de ani), manager al echipei de fotbal FCSB, avea sa fie diagnosticata, in floarea varstei, la doar 24 de ani, cu cancer in stadiu avansat, boala fiind descoperita relativ tarziu. Ca sa caștige lupta cu boala nemiloasa, Teodora a mers tocmai la Viena, unde…

- Jurnalistul sportiv Bogdan Socol a decedat la varsta de 42 de ani. Conform GSP , Bogdan Socol a inotat in cursul zilei de vineri in apele inghețate ale unui lac, iar cauza decesului ar fi șoc hipotermic. In perioada iernii, Bogdan avea obiceiul de a inota in ape extrem de reci. Toata lumea deplange…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a anuntat decesul lui Bogdan Mihalache, un cadru medical care lucra de peste 20 de ani in spital. "Colectivul din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi este profund indurerat de trecerea in nefiinta a celui…

- 6 ani de zile Paula Seling a ferit-o de ochii publicului pe Elena, fiica sa adoptata. Pentru prima oara au aparut impreuna pe coperta revistei VIVA! , iar acum, de Craciun, cele doua sunt protagonistele videoclipului piesei „S-a nascut in iesle”, lansat de cantareața pe 25 decembrie. Mama și fiica sunt…

- Gigi Becali a oferit credinciosilor cateva reguli simple pentru a face fata greutaților de zi cu zi. Astfel, spune acesta, Dumnezeu iți va da fix ceea ce ai nevoie, dupa dorinta inimii tale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul primar din Bailesti, Costel Pistritu, a murit astazi. Acesta ar fi suferit de o boala grava, cu care s-ar fi luptat in ultimii ani. Vestea trista a ajuns deja printre prietenii si cunoscutii fostului primar, iar pe pagina sa de Facebook au inceput sa apara mesaje de condoleante. „Azi ai hotarat…