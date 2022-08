Stiri pe aceeasi tema

- Ana Geoana și Garett, iubitul ei american pe care l-a cunoscut in facultate, s-au logodit, iar petrecerea au facut-o la Palatul Mogoșoaia, pe 5 august. Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine , fiica lui Mircea Geoana a facut primele declarații dupa evenimentul de lux. Tinerii indragostiți traiesc…

- Ana, fiica lui Mircea Geoana, a organizat joi o petrecere spectaculoasa pentru a celebra logodna cu americanul Garrett Cayton. Printre invitații evenimentului care a avut loc la Palatul Mogoșoaia s-a numarat și Ilie Nastase, cel care este nașul Anei. Ilie Nastase, cadou special pentru fiica lui Mircea…

- Logodna surpriza in showbiz-ul romanesc. Mircea Geoana, secretar adjunct al Alianței Nord-Atlantice, este in al noualea cer. Politicianul roman este un tata tare mandru, iar in familia sa a fost mare sarbatoare. Fiica lui Mircea Geoana s-a logodit Mircea Geoana este in al noualea cer! Fiica sa, Ana…

- Charlotte, fiica lui Ilie Nastase, ii raspunde Ioanei Simion, dupa declarațiile dure facute de soția fostului jucator de tenis. Mesajul transmis de tanara pe Facebook. In timp ce Ioana Simion ii ia apararea lui Ilie Nastase, Charlotte pare a fi foarte deranjata de declarațiile facute de soția tatalui…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, se pregatește intines pentru ”funcția” de socru mic. Ana Geoana se pregatește de nunta. Dupa o relație de cinci ani, tanara a acceptat cererea in casatorie venita din partea partenerului ei de viața, de origine americana, pentru care s-a și mutat peste…

- Circa 3.000 de caini din Romania și strainatate au participat in weekend la Arad la mai multe concursuri de frumusețe. Mai precis, au fost șase expoziții chinologice, dintre care trei internaționale, care au avut loc pe Arena Chinoligica „Gheorghe Schill”. Concurența pentru titlurile puse la bataie…