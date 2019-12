Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, in apropiere de Spitalul Militar din Pitesti. In accident a fost implicat, alaturi de alte trei masini, un SUV Porsche Cayenne, apartinand familiei omului de afaceri Cornel Penescu, fost patron al echipei FC Arges si al lantului de magazine PIC.Alexandra…

- Un accident rutier cu trei masini implicate a avut loc miercuri seara in fata Spitalului Militar din Pitești. Doua dintre masinile implicate in accident sunt bolizi de lux, un Porsche Cayenne si un Ford Mustang GT. La volanul masinii Porsche Cayenne se afla Alexandra Penescu, fiica omului de afaceri…

- UPDATE: potrivit ISU Argeș este vorba de patru autoturisme implicate. “Doi baieți in varsta de un an și respectiv doi ani, care au suferit atac de panica și escoriații minore, au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD și in acest moment sunt transportați la spital impreuna cu mama lor. Celelalte…

- Accident rutier grav pe șoselele din vestul țarii. Un autoturism și un tir s-au ciocnit pe DN79, intre localitațile Șimand și Chișineu Criș. In urma coliziunii un barbat s-a ales cu rani grave, fiind transportat de urgența la spital cu un elicopter SMURD solicitat sa intervina la locul incidentului.…

- Curtea de Apel Bucuresti ia, marti, in discutie cererile de probe pe care le vor solicita in apararea lor fostul ministru Elena Udrea, fiica fostului presedinte al Romaniei, Ioana Basescu, dar si celelalte persoane judecate in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009.Citeste si: Elena…

- Barbatul, in varsta de 39 de ani, participa la maratonul Piatra Craiului, in zona Dambovicioara, din judetul Arges, cand a observat la un moment dat ca o sportiva a alunecat si a cazut intr-o rapa, de la circa 70 de metri inaltime. Medicul a vrut sa o prinda, dar a cazut si el in gol. Accidentul a avut…

- Unul dintre cei 14 raniți in accidentul de luni dimineața din județul Ilfov, comuna Ganeasa, se afla in stare grava la Spitalul Floreasca din București și este in coma, informeaza Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres.Ministerul Sanatații anunța ca opt pacienți au fost internați la Spitalul…