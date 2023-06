Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fiicele lui Bruce Willis, Tallulah, a scris despre dementa tatalui ei pentru revista americana Vogue, relateaza news.ro.„Stiu ca ceva nu era in regula de mult timp. A inceput cu un fel de vaga lipsa de reactie, pe care familia a atribuit-o pierderii auzului”, a scris Tallulah Willis, 29 de…

- Una dintre fiicele lui Bruce Willis a scris despre dementa tatalui ei intr-un eseu lung pentru Vogue, conform news.ro.Familia lui Willis, in varsta de 68 de ani, a anuntat in martie 2022 ca actorul se va retrage din actorie din cauza diagnosticului sau de afazie, o tulburare de limbaj cauzata de…

- Tallulah (29 de ani), una din fetele lui Bruce Willis (68 de ani), a dezvaluit ca a simțit de foarte mult timp ca ceva este in neregula cu tatal ei. Intr-un eseu personal scris pentru Vogue, tanara și-a amintit ca a fost martora la declinul mental constant actorului, care sufera de demența, noteaza…

- Cunoscutul actor Bruce Willis, care a fost diagnosticat cu dementa, a implinit duminica 68 de ani. Cu aceasta ocazie, sotia sa, Emma Heming Willis, a vorbit despre „durerea si tristetea” pe care le simte din cauza bolii sotului ei, informeaza site-ul BBC, citat de Agerpres . „Mi-am inceput dimineata…

- Bruce Willis, diagnosticat in februarie cu demența, a sarbatorit duminica, 19 martie, implinirea varstei de 68 de ani. De ziua sa, soția actorului, Emma Heming Willis, a publicat un mesaj in care a vorbit despre „durerea și tristețea” pe care o simte din cauza afecțiunii soțului ei, transmite BBC.„Mi-am…

- Bruce Willis a fost surprins pe o strada din Santa Monica, aceasta fiind prima ieșire dupa ce familia a dezvaluit ca sufera de o forma de demența. El era insoțit de doi barbați care incercau sa il feresca de aparatele foto ale paparazzilor, noteaza click.ro. Bruce Willis se mișca greu, parea slabit…

- Sotia actorului Bruce Willis le cere paparazzilor „sa pastreze distanta” atunci cand il urmaresc pe actorul in varsta de 67 de ani, care a fost recent diagnosticat cu dementa. Ea a transmis un mesaj pe Instagram in care a povestit un incident in care actorul a fost abordat de fotografi intr-un moment…

