Stiri pe aceeasi tema

- Daria Navalnaia, fiica liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare din Rusia in urma unui proces considerat ca fiind motivat politic, a primit marti in numele tatalui sau premiul anual pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului si Democratie desfasurat saptamana…

- Daria Navalnaia, fiica liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare din Rusia in urma unui proces considerat ca fiind motivat politic, a primit marti in numele tatalui sau premiul anual pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului si Democratie desfasurat saptamana…

- In primul sau discurs public, Daria Navalnaia, fiica opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare din Rusia, i-a aparat marți nevinovația tatalui sau, in timp ce a primit in numele sau premiul anual pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului si Democratie desfasurat saptamana…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnii in august 2020, la Omsk, dupa ce opozantul rus a fost otravit, a reaparut luni, la trei zile dupa ce a fost dat disparu t in timpul unei partide de vanatoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Potrivit presei ruse, starea sa de…

- Serviciul rus de informații financiare Rosfinmonitoring a anunțat ca reteaua de birouri regionale a organizatiei anticoruptie a opozantului Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a fost adaugata pe lista organizatiilor ”extremiste si teroriste”, transmite vineri AFP, citata de Agerpres.Serviciul a precizat…

- Liderul de la Kremlin a primit a doua doza dintr-un vaccin rusesc impotriva coronavirusului, la trei saptamani de la prima inoculare și a transmis populației ”Urmati-mi exemplul!”, a transmis miercuri agentia de presa Interfax, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters. ”Vreau sa va informez ca tocmai…

- Kremlinul a anunțat ca președintele rus Vladimir Putin, 68 de ani, a fost vaccinat marți, 23 martie, cu prima doza impotriva COVID-19 și se simte bine, relateaza Europa Libera. Potrivit sursei citate, evenimentul s-a produs fara prezența camerelor de filmat, iar autoritațile au refuzat sa transmita…