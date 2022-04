Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu urma sa se casatoreasca anul acesta cu Nicu, alesul inimii sale. Din pacate, nunta lor a fost amanata, dupa cum a anunțat Adrian Minune intr-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP”, de la Prima TV. Fata cea mica a lui Adrian Minune a fost ceruta in casatorie de Craciun, in 2021.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Marian Mexicanu a oferit detalii neștiute despre perioada in care nu a vorbit cu fiica lui. Cat de greu i-a fost Mariei sa stea departe de tatal ei. Cei doi s-au impacat și sunt recunoscatori pentru ca intreaga familie este fericita.

- Din primele informatii, i s-a facut rau iar farmacistele au alertat autoritațile.La fața locului s a deplasat un echipaj SMURD care i-a efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, medicii au fost nevoiti sa declare decesul.Oamenii legii au deschis un dosar penal in urma caruia vor fi stabilite…

- Sunt clipe extrem de grele pentru Adriana Bahmuțeanu. Din nefericire, in urma cu puțin timp, tatal vedetei s-a stins din viața. Fosta soție a lui Silviu Prigoana este pur și simplu ingenuncheata de durere și a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce a spus despre parintele ei!

- Meat Loaf a murit, la 74 de ani. Legendarul cantareț și actor a murit acasa. Pana in ultimele clipe din viața i-au fost alaturi soția Deborah și cele doua fiice, Pearl și Amanda.Meat Loaf a avut o cariera impresionanta. Timp de peste 6 decenii, a jucat in peste 65 de filme, printre care Fight Club și…

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, se pregateste de nunta la doar 18 ani. Tanara a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Nicu, fix in ziua de Craciun, iar acum a vorbit despre planurile pe care le are. Adriana s-a aratat convinsa ca Nicu e jumatatea ei si nici nu concepe sa se…

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, se casatorește. Iubitul ei a cerut-o de soție, dupa ce a cerut acordul familiei. Tanara s-a mutat deja alaturi de partenerul ei. Copiii lui Adrian Minune i-au moștenit pasiunea pentru muzica. Karmen a lansat piese care au fost in topurile muzicale…

- Regizorul american Peter Bogdanovich, laureat cu Oscar pentru filmul devenit clasic "The Last Picture Show" (1971), a murit la 82 de ani, a informat joi publicatia The Hollywood Reporter, citata de EFE. Fiica sa, Antonia Bogdanovich, a declarat publicatiei ca cineastul s-a stins din viata…