Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat vineri ca președintele PSD, Marcel Ciolacu, trebuie sa candideze la alegerile prezidențiale din toamna. Cu siguranța este persoana cea mai potrivita sa candideze, a spus Firea.

- "Este evident ca alegerile pentru functia de presedinte sunt in septembrie, asa cum am hotarat. Am pus o conditie foarte clara, nu am anuntat comasarea alegerilor pana nu am avut calendarul intreg al alegerilor. Decizia a fost luata in cadrul coalitiei. (...) Calendarul de alegeri este anuntat inainte…

- Firea a fost intrebata, dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD, daca Marcel Ciolacu ar trebuie sa candideze la prezidentiale."Cu siguranta, din punctul meu de vedere. Marcel Ciolacu, presedintele partidului, este, din punctul meu de vedere, persoana cea mai potrivita si indicata sa candideze…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca Mircea Geoana va candida la alegerile prezidențiale, dar neaga ca a devansat data scrutinului pentru a-l impiedica pe secretarul general adjunct al NATO sa candideze.

- Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepresedinte al PSD, a afirmat vineri, la Braila, ca un rezultat bun pentru social democrati la alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie l-ar putea convinge pe presedintele partidului, Marcel Ciolacu, sa candideze in toamna la prezidentiale. El a subliniat faptul…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat in cadrul unor declarații de presa ca, in opinia sa, a trecut vremea candidaților independenți. Raspunzand insa unei alte intrebari, Firea a susținut ca alegerea de a-și asuma o candidatura ii aparține lui Marcel Ciolacu.

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat miercuri, la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru un nou mandat, ca va fi seful campaniei electorale a Gabrielei Firea pentru Primaria Capitalei.El si-a prezentat echipa cu care social-democratii "vor aborda" urmatorul mandat, pentru care…

- "Am fost prezenta astazi la sediul Biroului Electoral Central, alaturi de președinții PSD și PNL, domnii Marcel Ciolacu și Nicolae Ionel Ciuca , dar și de ceilalți colegi candidați la Parlamentul European, pentru depunerea candidaturilor și a listelor cu semnaturi de susținerea a listei comune de candidați…