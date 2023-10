Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a transmis ieri pe pagina de Instagram ca mama ei a ajuns de urgența la spital, deoarece se confrunta cu probleme de sanatate. Astazi a facut noi declarații despre femeia care i-a dat viața. Iata ce se intampla in aceste momente cu Mioara Roman!

- Ministerul Sanatații din Romania a lansat o campanie de donare de sange pentru victimele atacurilor din Israel. De asemenea, cadrele medicale se pot inscrie pentru voluntariat. Donațiile de sange se pot face de luni pana vineri, intre orele 07.30 și 17.00, la centrele special deschise in acest scop.…

- Robert a suferit un grav accident rutier in Zanzibar. A intrat o cisterna de mare tonaj in autoturismul pe care-l conducea. Nu-și mai amintește nimic de atunci. A avut fractura de coloana cervicala și a fost operat in Kenya. Dupa 15 zile de la operație, nu-și putea mișca nici mainile, nici picioarele.…

- Cosmetica medicala sau Nutriția și dietetica sunt doua specializari care au foarte mare cautare in ultimii ani in clinici și saloane, așa ca universitațile s-au orientat și vin in intampinarea vremurilor.

- Lidia a nascut de Sfantul Ion, in urma cu mai bine de 40 de ani. Femeia spune ca a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, dar medicii au declarat bebelușul mort. Lidia simte ca Ramona Oana, fiica ei, traiește și ca poate a fost vandut-o in maternitate.

- O alta ”minune” a avut loc la Institutul Clinic Fundeni! Medicii au o noua ambulanța pe care o pot folosi pentru transportul copiilor, primita ca donație prin intermediul arhidiaconului Mihail Buca. CITESTE SI Dilema anului in UE - Cum scoatem cerealele din Ucraina. Soluția terestra prin Romania,…

- Fiica lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a murit din cauza unei obstrucții intestinale, potrivit rapoartelor medicilor legiști. Artista, compozitoarea și moștenitoarea starului rock a murit pe data de 12 ianuarie 2023, din cauze naturale, potrivit medicului legist din Los Angeles care a intocmit…