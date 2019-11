Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Mihai Fifor sustine ca este nevoie de "oameni impetuosi" in politica romaneasca, asa cum este Eugen Teodorovici, precizand ca nu este suparat pe acesta, desi are un temperament "vulcanic" si...

- Lideri PSD discuta la sediul central al partidului, in prezența candidatului la prezidențiale, despre prezența la urne și mobilizarea electoratului social-democrat. La sediul PSD se afla Lia Olguța Vasilescu, șeful campaniei PSD, secretarul general Mihai Fifor, președintele executiv Eugen Teodorovici,…

- "Din pacate, noi ne-am luptat cu multi din partidul nostru. Acest guvern nu a cazut pentru ca nu am fost noi puternici, ci pentru ca am crezut foarte mult in cei de langa noi, din jurul nostru, oameni care te astepti sa vina la lupta, fara sa te gandesti ca te inteapa in spate. Uite ca, din pacate,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, face un apel la toți politicienii sa se abțina de la atacuri, astazi, la 4 ani de la tragedia Colectiv.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR: Au, manca-ți-aș! /VIDEO ”Astazi ii comemoram pe tinerii care au…

- Viata politica de la noi seamana din ce in ce mai mult cu o telenovela. Si, ca orice telenovela buna, politica interna romaneasca capteaza toata atentia publicului. Insa, ar fi periculos sa ignoram ca exista evenimente internationale care ne-ar putea afecta puternic, daca nu le luam in calcul si nu…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca expresia „unde nu-i cap, vai de picioare” se dovedeste atat de prezenta in lupta politica de azi si compara opozitia cu un balaur cu mai multe capete, care „s-a zvarcolit sa darame guvernul PSD”.

- Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. 'Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania', a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul…

- Senatorul PNL Florin Cițu anunța miercuri, pe Facebook, ca premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici sunt anchetați, ceea ce reprezinta o „premiera in politica romaneasca”.„Viorica si Orlando anchetati. Premiera in politica romaneasca. Am anuntat IN…