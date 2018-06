Ministrul Mihai Fifor a evocat, in prima zi a reuniunii ministrilor Apararii din statele membre ale NATO de la Bruxelles, importanta implementarii in totalitate a deciziilor adoptate in cadrul aliat, facand referire in special la necesitatea unei abordari coerente, la nivel strategic, a prezentei inaintate de pe intregul flanc estic, inclusiv in regiunea Marii Negre, din perspectiva planificarii, instruirii, desfasurarii exercitiilor, precum si a exercitarii actului de comanda.



