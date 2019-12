Fifor: “Guvernul Orban aplică programul PDL” Dupa anuntul premierului Ludovic Orban, care spune ca va fi interzis cumulul pensiei cu salariul de la stat, Mihai Fifor, senator PSD de Arad, spune ca aceasta masura ar putea afecta sute de mii de romani, de la medici la profesori, de la actori la cadre militare in rezerva. „Guvernul Orban aplica pas cu pas programul PDL, care a dus la taierea de pensii și salarii in 2009. Mai intai au inceput sa se imprumute in neștire, apoi au aruncat cu miliarde de euro pe tot felul de investiții care nu sunt urgente sau pe returnari de TVA fara a verifica facturile, au anunțat inghețarea salariilor sau angajarilor… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a anuntat ca isi doreste interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat, masura care a mai existat partial si in perioada Guvernului Boc. O asemenea masura are insa foarte mici sanse sa treaca de Curtea Constitutionala, atat din cauza jurispriudentei Curtii, cat si din cauza…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu ,a declarat, referitor la masura anunțata de premier privind cumularea pensiei cu salariul la stat, ca Ludovic Orban ar trebui sa explice și cum se incadreaza masura și care sunt normele. Liderul interimar al PSD a precizat ca nu poți sa corectezi o nedreptate…

- Guvernul Orban ia in calcul revenirea la masura adoptata in 2009 de Guvernul Boc, prin care s-a interzis cumulul pensiei cu salariul la stat. Un proiect de lege in acest sens ar exista la Ministerul Muncii, au declarat surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO.Intrebat despre acest proiect…

- Generalul locotenent Daniel Petrescu il va inlocui la conducerea Statului Major al Apararii pe Nicolae Ciuca, numit ministru in Guvernul Orban. Anunțul a fost facut de Președintele Klaus Iohannis intr-o declarație de prersa la Palatul Cotroceni, la finalul ședinței CSAT. Este prima ședința a Consiliului…

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa majoreze salariul minim pe economie cu 7,2 la suta in 2020. Acest lucru inseamna o majorare de 2.080 de lei brut la 2.230 lei. In urma discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor in Consiliul National Tripartit, Executivul a avansat trei scenarii pe care le ia…

- "Am studiat doar capitolul pe munca, acum se analizeaza si celelalte capitole. Foarte mult din acest program este plagiat dupa programele de dezvoltare ale unor directori de companii de stat, care pana acum erau numiti incompetenti. Este absolut ingrozitor, isi bat joc de toata munca noastra din…

- "In felul acesta, raspundem dorinței majoritații cetațenilor romani de a trimite acasa de urgența guvernarea catastrofala a PSD și de a crea premisele pentru o guvernare mai coerenta, in interesul oamenilor. Susținem toate obiectivele enunțate de partenerii din USR in proiectul de acord discutat…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…