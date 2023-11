Sute de mitinguri, potrivit presei de stat, au avut loc sambata in Iran impotriva Statelor Unite si Israelului si pentru a-i sustine pe palestinieni cu ocazia comemorarii anuale a luarii de ostatici de la ambasada SUA din Teheran in 1979, informeaza AFP. „Jos America, jos Israelul”, au scandat manifestantii, multi dintre ei elevi si studenti, in fata fostei ambasade din centrul Teheranului, unde steagurile celor doua tari au fost calcate in picioare si arse, au observat jurnalistii AFP. Efigii care ii ironizau pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si pe presedintele american Joe Biden au fost,…