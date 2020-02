Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de Post-ul TARGOVIȘTE: Barbat reținut, pentru evaziune fiscala, de polițiștii dambovițeni de la Investigarea Criminalitații Economice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au reținut pentru 24 de ore un barbat Post-ul RACARI:Un barbat de 26 de ani, din București, a fost reținut de polițiștii din Racari pentru harțuire apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In cursul serii de 23 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați de catre administratorul unei Post-ul MORENI: Un barbat nu s-a lasat pana nu i-a convins pe judecatori ca trebuie sa stea in arest preventiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat din Slobozia Moara a ramas fara un deget de la picior, dupa ce un utilaj agricol a cazut Post-ul SLOBOZIA MOARA: Un utilaj agricol a cazut peste un barbat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea TRAGEDIE intr-o familie din Alba! Un barbat, stabilit in Marea Britanie, a murit intr-un accident de circulație dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, in timp ce venea de la aeroport TRAGEDIE intr-o familie din Alba! Un barbat, stabilit in Marea Britanie, a murit intr-un accident de…

- Surpriza totala de Craciun pentru un barbat de 63 de ani care și-a uitat un rucsac plin de cadouri și cu 16.000 de euro sub un copac.Rucsacul a fost descoperit abandonat in centrul orașului Krefeld (Germania) de un trecator in varsta de 51 de ani care alertat imediat poliția.Oamenii legii sosiți la…

- COMUNICAT DE PRESA Directia de Sanatate Publica Dambovita a fost notificata astazi , 18 decembrie 2019, cu privire la decesul Post-ul DAMBOVIȚA: Un barbat a decedat din cauza gripei. Nu era vaccinat antigripal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 38 de ani, din Targoviste, care a fost arestat pentru viol, in urma unui test ADN, in Post-ul Pedeapsa redusa pentru un barbat care și-a violat fata de 13 ani și a lasat-o insarcinata apare prima data in Gazeta Dambovitei .