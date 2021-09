Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Turda și Constantin Enceanu sunt doi dintre cei mai iubiți artiști de muzica populara, iar candva au legat o prietenie frumoasa. Recent insa, un scandal neașteptat a izbucnit intre cei doi.Constantin Enceanu ii da replica rivalului sau, dupa ce acesta l-a numit ”patron falit”, cu localul sau,…

- De aproximativ 20 de ani Emilia Ghinescu e cantareața de muzica populara, dar acum, in pandemie, artista s-a gandit sa se reprofileze, mai ales ca a petrecut mult timp in casa din lipsa concertelor, a evenimentelor private. Este absolventa a Facultații de Psihologie și acum iși dorește sa profeseze…

- Scarlett Johansson, nominalizata la Oscar pentru rolurile din ''Marriage Story'' si ''Jojo Rabbit'', s-a alaturat unei pleiade de nume sonore care va face parte din distributia viitorului proiect al regizorului Wes Anderson, o noua incursiune impecabila si intensa…

- Nascut din parinți romani, dar in Germania și, ulterior, crescut la Roma, in cartierul Due Ponti, OG Eastbull (30 ani) nu a uitat de unde a plecat și ține legatura cu fanii de pe rețelele sociale in limba romana. Alfred Hodor, așa cum il cheama in realitate, este unul dintre cei mai cunoscuți trapperi…

- Actrita Scarlett Johansson va face parte din distributia urmatorului film al cineastului american Wes Anderson care ii cuprinde pe Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton si Bill Murray, obisnuiti colaboratori ai regizorului, informeaza News.ro. Johansson, care a jucat recent in „Black…

- Recent, in cadrul Festivalului de film de la Cannes, Comisia a lansat o campanie de sensibilizare pentru a promova diversitatea și incluziunea in industria cinematografica și a mass-media de știri. Campania este, de asemenea, menita sa evidențieze egalitatea de gen și rolul femeilor in acest sector.…

- Alba Iulia Music & FIlm Festival revine: intre 2 și 4 iulie, Cetatea Alba Carolina se transforma intr-o scena uriașa pentru muzica și film Filme cu Oscar in palmares sau alte premii importante la festivalurile de profil, producții romanești in care umorul nu moare nici dupa genericul de final și intalniri…