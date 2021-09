Fiecare dintre cele 19 facultăți din cadrul Universității București va decide dacă va organiza cursuri online Fiecare dintre cele 19 facultați din cadrul Universitații București va decide modalitatea in care va organiza cursurile in viitorul an universitar. Este decizia Senatului universitații bucureștene care le-a recomandat membrilor comunitații academice sa se vaccineze, anunța Mediafax. Senatul UB a aprobat un set de masuri cu privire la organizarea activitaților didactice in anul universitar 2021-2022 cu scopul de a proteja sanatatea membrilor comunitații academice in perioada pandemiei. Astfel, modalitatea de incepere și organizare ale anului universitar 2021-2022 va fi decisa de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

