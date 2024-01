Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav intre un troleibuz și un autoturism, vineri, la Timișoara. Un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Iosif Bulbuca dinspre Spitalul Județean spre sensul AEM, iar in incercarea de a intra intr-o stație de alimentare cu carburant a trecut de pe banda 2 pe banda…

- Un accident ingrozitor s-a produs, duminica seara, in Hunedoara. Un tanar de 28 de ani a murit, iar alte doua persoane sunt ranite, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Medicii nu au mai reușit sa ii salveze viața tanarului din cauza ranilor grave.

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica dimineața, pe DN1, in Sibiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de mers intr-o curba și s-a rasturnat in afara carosabilului.

- Noaptea trecuta a avut loc un accident grav la ieșirea din localitatea Nadașelu spre Zalau, in urma caruia s-a produs un incendiu, iar 5 persoane au fost ranite, 4 dintre acestea fiind transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit noaptea…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi dimineata, la Targu Frumos.”Pe DN 28, in localitatea Targu Frumos, judetul Iasi, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara la sensul giratoriu de la intrarea in localitate”, anunta Centrul INFOTRAFIC…

- Coliziunea dintre o mașina și doua trenuri a provocat blocarea circulației intre Poiana Țapului și Sinaia. Intr-un accident cumplit intre Poiana Țapului și Sinaia, o mașina a fost proiectata de un tren in altul, rezultand in incarcerarea celor trei ocupanți ai autoturismului, inclusiv un minor. Informațiile…

- Patru persoane ranite pe DN 15, in Mureș, dupa un accident intre o mașina și un TIRPatru persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident care a avut loc pe DN 15, intre localitațile Deda și Pietriș, județul Mureș. Impactul a fost intre o mașina și un TIR, anunța Mediafax. Potrivit…

- *Accident rutier in localitatea Bujoreni* La data de 3 noiembrie, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu ranirea a 4 persoane, pe DN 7. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Bujoreni,…