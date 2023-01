Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din…

- O femeie in varsta de 39 ani, din judetul Iasi, a fost ranita intr-un accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme, pe drumul european DN 2 - E85, in afara localitatii Sabaoani din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca victima se afla intr-o autoutilitara…

- O femeie din judetul Iasi a fost ranita intr-un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, pe drumul european DN 2 – E 85, in afara localitatii Sabaoani din judetul Neamt, informeaza Agerpres. Conform IPJ Neamt, victima se afla intr-o autoutilitara condusa de un iesean in varsta de…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care s-a produs la iesire din Timisoara, pe Calea Aradului, intre un microbuz in care se aflau noui persoane si un autoturism. Printre persoanele ranite se afla si o fetița de opt ani. Politistii au intocmit dosar penal pe numele soferului…

- O fetita de 6 ani, a fost ranita grav, in urma unui accident de circulatie petrecut, marti, pe DN68A pe drumul dintre Faget si Margina, la intersectia cu drumul ce duce spre Temeresti. Politistii au anuntat ca un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe DN68A dinspre Faget spre Margina,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 15B Targu Neamț-Poiana Largului, in apropierea localitații Stanca Pipirig, județul Neamț, a avut loc un accident rutier. In accident au fost implicate doua autovehicule. In urma impactului, unul dintre acestea a fost…

- O femeie, de 75 de ani, din localitatea Jitaru, judetul Olt, aflata pe o bicicleta, a fost ranita in urma cu putin timp de un tractor. In urma evenimentului, femeia a necesitat ingrijiri medicale, fiind transportata la Spitalul Județean de Urgența Slatina. Din primele verificari, polițiștii au constatat…