Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de șase ani a condus o camioneta pe camp, in Arad, iar grovazia a fost transmisa Live pe Facebook chiar de tatal copilei care o incurajeaza sa apese pedala de accelerație. Incidentul șocant a avut loc la nici opt zile de la accidentul din Ungaria, in care au murit noua romani, vinovat fiind…

- Potrivit mamei, copila aflata la volanul camionetei are doar șase ani și trei luni, iar filmarea a fost facuta miercuri, 30 mai, in jurul orelor 17.00-18.00, in satul Galșa, comuna Șiria. Femeia mai spune ca tatal fetei, care se afla alaturi de ea, pe scaunul din drepta, ar fi transmis live pe Facebook…

- Imaginile incredibile au fost transmise redacției Jurnal aradean/ Aradon chiar de catre mama fetiței care apare in clipul video. Din filmare se poate vedea cum fetița sta pe scaunul șoferului și conduce o mașina pe camp. Are doar șase ani și trei luni, deci e mica de statura, de-abia reușește sa…

- Dosar penal pe numele invațatorului care a lovit cu bațul și a umilit o fetița de 11 ani. Copila din Bistrița-Bargaului a mai fost batuta de același dascal și in urma cu doua saptamani, potrivit declarațiilor facute de mama acesteia. Mama fetiței a declarat ca a depus plangere la poliție și a povestit…

- O fetița a fost batuta de invațator la școala din Bistrița-Bargaului, județul Bistrița-Nasaud. Eleva de doar 11 ani a fost lovita cu aratatorul, dupa ce a fost scoasa la tabla și nu a știut sa rezolve un exercițiu la matematica. Cel acuzat ca a batut-o pana cand a facut pe ea este un invațator de 65…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar, a declarat ca fetita avea traumatisme puternice la cap si torace. "Din pacate, s-a declarat decesul fetitei", a spus Pacurar, potrivit Mediafax. Fetita din Rodna a fost cautata, miercuri, de mai multe…

- Fetitei de 3 ani disparuta de acasa in a doua zi de Paste, a fost gasita de politisti. Din pacate, copila nu mai era in viata. Ea s-a inecat in raul Arges. Fetita in varsta de 3 ani, care a disparut la data de 9 aprilie, din Oltenița, județul Calarași, a fost gasita inecata in raul Argeș la o distanța…