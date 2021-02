Fetiță de 6 ani, căzută din telescaun la Sinaia O fetita in varsta de 6 ani a cazut dintr-un telescaun care urca și coboara turiștii pe partia Valea Soarelui de pe domeniul schiabil al stațiunii Sinaia. Autoritatile au activat protocolul de urgenta, iar fetița a fost dusa la cabinetul Salvamont de la Cota 1400, potrivit b1.ro. Ulterior a fost fost solicitata interventia unui elicopter. Fetita in varsta de 6 ani se afla in timpul antrenamentului de schi cu lotul Clubului Carpati Sinaia si a cazut de la aproximativ patru metri din telescaun. Ea era insotita de adulti in momentul producerii incidentului. Primele date arata ca starea sa este buna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

