Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia petrecuta joi dimineața, pe strada Carpaților, din Brașov, cand un barbat care a cazut in gol de la etajul 10, cu fetița sa, in varsta de 3 luni si jumatate, ridica multe semne de intrebare, iar familia nu-și explica ce s-a intamplat și procurorii cauta explicații. Barbatul, in varsta de 37…

- Cand am vazut fotografia Ramonei Mirela Dinca, frumusetea ochilor ei albastri ne-a tulburat. Dar mai tulburatoare este povestea ei. La numai 36 de ani, cu un sot, un copil de sase ani si nenumarate alte motive sa se bucure de viata, Mirela se lupta pentru acest drept cu o maladie cumplita. Neoplasm…

- CFR Calatori reamintește pasagerilor care merg in aceasta perioada spre partiile de schi cu trenurile companiei faptul ca echipamentul specific sporturilor de iarna – respectiv o pereche de schiuri / un snowboard de persoana – se poate transporta gratuit la vagoanele de clasa a 2-a, ca bagaj de mana.…

- ​CFR Calatori recomanda tuturor celor care merg in stațiunile montane cu trenul la final de saptamana o oferta numita Biletul de weekend. oferta ce conține reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta). Trebuie spus…

- DN 1 s-a transformat joi seara in Drumul Nervilor și a batut un record: 43 de kilometri masura coada de mașini la ora 18:00, intre Predeal și Breaza, noteaza digi24.ro. Trei ore le-a luat șoferilor sa treaca de blocajul care i-a depașit pana și pe polițiști. 42 de agenți au fost trimiși in zona, dar…

- Un incident care te lasa fara cuvinte a fost postat pe Facebook, zilele acestea. Intr-un filmuleț se vede cum o mama iși bate fetița de doar șase ani cu o matura. Evenimentul s-ar fi produs cu mai mult timp in urma, intr-o locuința din Brașov. A fost filmat de o prietena de-a mamei. Filmulețul a ajuns…

- Mihaela Ana Maria Ciobanu, o fetita in varsta de 10 ani, din Botosani, a disparut fara urma, in timp ce se intorcea acasa de la o prietena. Familia a inceput sa o caute, vazand ca nu mai revine, insa fetita nu a putut fi gasita.

- O fetița de doar 12 ani din Codlea a pus pe jar autoritațile, vineri seara, dupa ce nu s-a mai intors de la școala. Copila a fost cautata de polițiști, pompieri și de zeci taximetriști, fiind descoperita aproape 200 de kilometri de casa. Motivul: Denisa a plecat in București pentru a se intalni cu un…