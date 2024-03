Fetiță de 12 ani, agresată sexual de 17 adolescenți. Băieții își filmau sau fotografiau acţiunile 17 adolescenti sunt suspectati ca au agresat sexual o fetita de 12 ani „de mai multe ori pe saptamana, timp de mai multe luni”, in Austria, potrivit AFP, citata de News.ro.S-a intamplat intr-un cartier defavorizat al Vienei, intre februarie si iunie 2023. Agresiunile sexuale au avut loc „pe scari, in toalete, intr-un garaj, intr-un hotel […] The post Fetița de 12 ani, agresata sexual de 17 adolescenți. Baieții iși filmau sau fotografiau actiunile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

