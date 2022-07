Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator la Bacau. O fetita de patru ani din Onești a ajuns in stare grava la spital dupa ce și-a prins mana intr-un tocator electric. Accidentul s-a produs intr-un moment in care a ramas nesupravegheata.

- O fetița in varsta de numai 4 ani, din Onești, Bacau, este adusa la Spitalul de Urgența pentru Copii ” Sf Maria” din Iași in urma unui accident casnic: și-a prins mana in mașina de tocat carne. Medicii ieșeni spera sa nu fie la fel de grav precum la un alt caz recent, la o fetița in varsta de numai…

- Fetita in varsta de patru ani care si-a prins mana la un tocator electric a fost transportata din judetul Bacau la Spitalul de Urgente „Sfantul Spiridon” din Iasi, unde medicii au reusit, impreuna cu echipa de descarcerare si cu mecanicii spitalului, sa indeparteze masina de tocat.

- Fetita in varsta de patru ani care si-a prins mana la un tocator electric a fost transportata din judetul Bacau la Spitalul de Urgente „Sfantul Spiridon” din Iasi, unde medicii incearca, impreuna cu echipa de descarcerare si cu mecanicii spitalului, indepartarea masinii de tocat.

- O fetița de 4 ani, din Onești, a fost transportata, cu un elicopter SMURD, la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, dupa ce și-a prins mana in mașina de tocat carne, relateaza 24iasi.ro. Medicii ieșeni nu se afla la primul caz de acest fel, dupa ce au reușit sa salveze mana unui…

- CAPTURAT… Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Solești, dat in urmarire internaționala de autoritațile din Italia pentru comiterea mai multor infracțiuni, a fost prins, zilele trecute, de polițiștii vasluieni. “In data de 23 iulie 2022, polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul…

- MOLDOVEAN CU GHINION… Un barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, a fost depistat la controlul de frontiera, in Albița. Persoana in cauza a fost predata unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale a I.P.J. Vaslui, in vederea luarii masurilor legale ce…

- O femeie din comuna Cerat, județul Dolj, este arestata la domiciliu, dupa ce polițiștii au descoperit ca iși ținea nepoata in varsta de 10 ani legata de pat cu un lanț. Polițiștii Secției nr.14 Poliție Rurala Barca, impreuna cu reprezentanții autoritații locale, au mers, vineri, in comuna Cerat, la…