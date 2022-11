Fetele lui Petre Roman au pierdut moștenirea de la Sinaia! Cum a fost posibil Fetele lui Petre Roman au pierdut moștenirea de la Sinaia! Oana și Catinca au pierdut o vila frumoasa aflata aproape de ,,Castelului Peleș”. Cum a fost posibil sa piarda cele doua fete așa o moștenire? Locuința a fost deținuta de catre matușa lor care a murit in anul 2017. ”Sora mea este bolnava, in ultima faza. O avem internata intr-un asezamant bisericesc pentru bolnavi de cancer in faza terminala. De zece ani se lupta sora mea cu cancerul asta. In ultimul an a fost din ce in ce mai rau… Fara fete, fara Oana si Calina, si chiar si fara Marius, nu stiu ce m-as fi facut”, a declarat Mioara Roman,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

