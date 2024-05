Stiri pe aceeasi tema

- CAMPIOANE… Echipa CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad a caștigat etapa a III-a a Campionatului Național de Rugby 7s feminin – Junioare de la Iași. Barladencele au invins in finala competiției pe CSM Unirea Alba Iulia, scor 38-12. In primul meci al etapei de la Iași, echipa barladeana a trecut…

- La finalul saptamanii trecute, echipa de junioare de la Leii Campia Turzii a participat la Iași, la etapa a treia din Campionatul Național de Rugby 7’s feminin, etapa la finalul careia „leoaicele” din Campia Turzii au terminat pe locul 5. Daca inainte de startul acestei etape, junioarele din Campia…

- Echipa de junioare de la Leii Campia Turzii s-a clasat la finalul etapei a doua din Campionatul Național de Rugby 7’s feminin (junioare) pe locul 5. La runda care s-a disputat pe terenul Complexului Sportiv Studențesc Tei din București, echipa antrenata de Cosmin Oltean a facut parte din grupa A, alaturi…

- START… La finalul saptamanii trecute, la Barlad, s-a desfașurat prima etapa a Campionatului Național de Rugby 7s feminin – Junioare. Echipa CSȘ – Liceul “Ioan Popescu” Barlad, la a doua participare in competiția naționala, a incheiat prima etapa pe poziția a treia. In primul joc, rugbistele din Barlad…

- Echipa de la malul marii va sta in ultima etapa, astfel incat va termina in zona locurilor 5 6 in clasamentul seriei B din Campionatul National. Handbalistii echipei de handbal tineret a CSM Constanta au sustinut ultimul meci din sezonul regular al Campionatului National de Tineret. Baietii antrenati…

- S-A STABILIT… Barladul va gazdui turneul final al Campionatului Național de rugby rezervat juniorilor 2 – Under 18. Turneul va fi organizat de CSȘ Barlad și se va desfașura in perioada 27 mai – 5 iunie. CSȘ Barlad U18 se afla pe primul loc in clasamentul regiunii Moldova, cu 19 puncte, fiind urmata…

- PERFORMANȚE… Sportivii de la “Liga de Est” Vaslui, de neoprit! Taekwon-do-iștii vasluienii s-au intors cu 38 de medalii de la ediția 2024 a Campionatului Național de taekwon-do ITF (seniori, juniori și pre-juniori). A.C.S “Liga de Est” Vaslui a participat cu 30 de sportivi (9 seniori, 4 juniori 1 și…

- MEDALII… Noi rezultate notabile pentru atleții de la C.S “Viitorul” Vaslui. Sportivii antrenați de Laurențiu Maxim au obținut șase medalii, dintre care una de argint și cinci de bronz, la Campionatul Național de Aruncari Lungi. La finalul saptamanii trecute, la București, sportivii secției de atletism…