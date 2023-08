Stiri pe aceeasi tema

- Artiști din toata Romania și alte șapte țari vor susține reprezentații la Cluj-Napoca, la a șaptea ediție a Festivalului Stradal WonderPuck, ce se anunța a fi cea mai spectaculoasa de pana acum.

- Murals of Youth, primul concurs de arta murala pentru liceeni organizat in Romania, are loc in Piața Unirii din Cluj-Napoca, intre 24 și 26 august 2023. Patru echipe și șase artiști individuali vor desena, folosind vopsea lavabila, șablon, pensula sau spray, timp de trei zile, pe panouri uriașe de 5…

- Cel mai SF muzeu din Europa de Sud Est se deschide in Romania!La București, se deschide MINA, primul spațiu imersiv din Romania. MINA, Museum of Immersive New Art, este primul spațiu imersiv din Romania și se deschide la București, inforemaza Rador. Totodata, este cel mai mare centru de new media art…

- ”Desi vara nu s-a incheiat, sezonul estival 2023 anunta record dupa record, pentru Revolut, in conditiile in care de la 1 mai pana la 20 august, clientii romani au utilizat serviciile sale in peste 220 de tari si teritorii. Potrivit datelor interne (agregate si anonimizate) analizate de banca digitala…

- Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Stradal WonderPuck are in program momente susținute de artiști, companii și teatre din toata țara și din alte 7 țari (Spania, Olanda, Italia, Ungaria, Polonia, Ucraina și Bulgaria). Evenimentul va avea loc intre 8 și 10 septembrie 2023 in centrul Clujului și in…

- Muzeul de Arta Constanta a transmis ca intre 1 iulie si 31 august 2023 va organiza cea de a doua editie a Bienalei Nationale de Pictura, Constanta ndash; 2023, realizata cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta. Pe simeze se regasesc 100 de lucrari semnate de 100 artisti, membri ai U.A.P. Romania,…