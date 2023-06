Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 29-a a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului „Atelier” se va desfașura in Baia Mare in perioada 10-17 iunie. De joi, 1 iunie, sunt puse in vanzare biletele online pentru spectacole. Biletele fizice, la casieria teatrului vor fi disponibile incepand de marți, 6 iunie. Mai jos programul…

- Ce fain e sa fii primar! Vizitezi lumea și completezi raportul de activitate. Nici macar nu conteaza proveniența fondurilor pentru o astfel de vizita. Zilele trecute, o delegație din Maramureș a facut o vizita in Vatican, reprezentanții noștri intalnindu-se și cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Interesant…

- Dupa greva din școli urmeaza greva din spitale. Sanitas, cel mai mare sindicat al angajaților din sanatate, picheteaza azi Ministerul Sanatații. Calendarul protestelor indica greva de avertisment pe 1 iunie și greva generala din 8 iunie. O greva generala dupa 1 iulie a anunțat și al doilea sindicat…

- Consilierii locali au aprobat ieri, in ședința de Consiliu Local, majorarea taxei de salubritate cu 2,80 de lei pe persoana, ceea ce inseamna ca, in cel mai scurt timp, targumureșenii vor trebui sa achite peste 17 lei lunar pentru gunoi. Decizia vine dupa ce ADI Ecolect a majorat taxa la nivel de județ…

- Nicio ediție Agraria fara lactatele de Ibanești. Cam așa am putea traduce ediția 2023 a prestiogiosului eveniment dedicat fermierilor din Transilvania care și-a consumat ediția cu numarul 27 in perioada 21-24 aprilie, in Jucu, județul Cluj. Ediția din acest a prilejuit și un moment aniversar pentru…

- O alta modificare se refera la clasele cu specializari autorizate sa funcționeze provizoriu Sursa articolului: Calendarul examenului de BAC 2023 a fost modificat. Cand se vor face inscrierile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Consilierii județeni au aprobat joi, 23 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, Studiul de prefezabilitate pentru investiția „Terminal intermodal de transport in zona Ungheni, județul Mureș", prin selectarea unuia dintre cele trei scenarii propuse. Potrivit informațiilor furnizate de catre Peter Ferenc,…

- Asociația „Nord 6 Riders” anunța deschiderea sezonului moto in Baia Mare, eveniment organizat cu sprijinul IPJ Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare, Biroul Rutier Baia Mare și Primaria Baia Mare. Editia a 18-a a evenimentului va avea loc sambata, 22 aprilie. Parada se va desfașura pe principalele…