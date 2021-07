Festivalul Serile Filmului Românesc, la Iași: Avanpremierele și premierele speciale Cele mai așteptate filme romanești ale anului vor putea fi vazute la Iași, in perioada 11-15 august 2021, in cadrul ediției cu numarul 12 a Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR). Avanpremierele și premierele speciale, dar și celelalte evenimente ce vor fi anunțate curand, vor avea loc in mai multe spații din Iași: Piața Unirii – Open Air, Amfiteatrul Palas, Cinema Ateneu, Casa de Cultura „Mihai Ursachi” Iași, Universitatea Naționala de Arte „George Enescu”, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” și Tiki Village. In cadrul evenimentelor din secțiunea avanpremiera și premiera, primii invitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

