Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș participa la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei 2019, ce va avea loc la Romexpo, in perioada 14 – 17 noiembrie. Astfel, vizitatorii au ocazia sa descopere zestrea culturala, istoria, tradițiile și obiceiurile…

- La sfarșitul sezonului de nunți, inaintea intrarii in post, RAYNA DECOR in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ofera publicului un weekend al reducerilor consistente și al lichidarilor de stoc. Astfel, in perioada 15-17 noiembrie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT…

- Camera de Comerț și Industrie a municipiului București a premiat 7.134 firme, adica 14,4% din totalul firmelor considerate eligibile si care reprezinta 5,4% din totalul firmelor care au depus bilantul aferent anului trecut.Potrivit metodologiei de top, dintre cele 131.412 de firme cu sediul…

- Petre Daea e angrenat in campania electorala A XXIV-a editie a targului international de produse si echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii si zootehniei inregistreaza un grad de internationalizare de 31% si ocupa o suprafata expozitionala de 33.700 mp. In perioada 30 octombrie - 3 noiembrie,…

- La inceputul saptamanii s-a desfașurat la București cea de-a VI-a ediție a conferinței Afaceri in agricultura. Organizata de un grup de presa in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și un post de televiziune specializat in domeniul agriculturii, temele de discuție au vizat subiecte…

- Organizata de un grup de presa in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și un post de televiziune specializat in domeniul agriculturii, temele de discuție au vizat subiecte ca refacerea sistemului de imbunatațiri funciare și noile tehnologii in irigații, dublul standard al produselor…

- Cea de-a treia editie a programului guvernamental Start-Up Nation ar putea fi lansata pana la sfarsitul anului, cu prilejul rectificarii bugetare, a declarat sambata, la Brasov, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, care a participat la o dezbatere organizata de…

- In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie a.c., la București, in cadrul ROMEXPO, va avea loc cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania: INDAGRA – Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei. Targul este organizat…