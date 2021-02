Festivalul Neversea: Primii artiști reconfirmați Festivalul Neversea este programat sa se desfasoare in perioada 8-11 iulie, pe Insula Visurilor din Constanta. Tyga, artistul hiturilor de sute de milioane de vizualizari, si-a reconfirmat prezenta la cea de-a patra editie a festivalului Neversea, potrivit unui comunicat al organizatorilor. Printre primii artisti care au reconfirmat prezenta pe scenele principale ale festivalului se numara Dimitri Vegas & Like Mike, Black Eyed Peas, Don Diablo, Nicky Romero, Tchami si Ummet Ozcan B2B Brennan Heart. De asemenea, pentru scenele underground si-au anuntat prezenta nume sonore din genurile techno,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

