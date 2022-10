Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la NEVERSEA Fanii isi pot rezerva abonamentul cu 1 euro doar prin platforma extasy, incepand de joi, 27 octombrie 2022 A cincea editie a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa vine cu un concept nou si un milion de motive sa iubesti vara anului viitor. Organizatorii anunta ca festivalul…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei ar fi vinovata de producerea accidentului in care a fost implicata sambata dupa amiaza, in județul Constanța. Surse din ancheta deschisa de poliție au declarat pentru antena3.ro ca primele concluzii ale polițiștilor sunt ca fostul demnitar ar fi intrat pe…

- Guvernul a alocat suplimentar in bugetul Ministerului Economiei suma de 25 milioane lei din Fondul de rezerva pentru industria de aparare. ”A fost aprobata Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Dupa ce a caștigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, Simona Halep a fost intrebata, la conferința de presa, despre fanii unguri. Gafa jurnalistei a fost imediat indreptata de jucatoare, care a corectat-o spunand „fanii romani”. La conferința de presa, o jurnalista a pus-o in incurcatura pe Simona Halep,…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 23 și 48 de ani au murit inecate in mare in ultimele 24 de ore, a anunțat marți ISU Constanța. In ultimele 24 de ore, angajații ISU Constanța au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a noua persoane extrase din mare de salvamari sau turiști. Trei…

- Administratia Nationala „Apele Romane” a anuntat, marti, ca, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reuseste sa mentina coeficientul de umplere de peste 70% in principalele 40 de lacuri, mai exact la 73,61%. In total, 779 de localitati au restrictii la alimentarea cu apa. Debitele Dunarii au scazut…