"Festivalul ipocriziei": Biserica Catolică Poloneză, în mijlocul controverselor privind interzicerea aproape totală a avortului Acuzata de multa vreme de susținerea puterii ultraconservatoare, Biserica Catolica din Polonia este printre printre principalele ținte ale protestelor masive împotriva interdicției aproape totale a avortului într-o țara considerata un bastion al catolicismului în Europa, scrie AFP.



Sfidând pandemia și restricțiile în vigoare în întreaga țara, zeci de mii de polonezi au ieșit de opt zile pe strazi pentru a protesta împotriva deciziei Tribunalului Constituțional de a interzice avortul în cazurile de malformații grave sau ireversibile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

