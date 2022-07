FESTIVALUL FOLCLORIC „LA PORȚILE ZÂNELOR” – ediția I Duminica 31 iulie 2022, de la ora 13:00, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Turț, Primaria și Consiliul Local Camarzana, organizeaza la Hotarul Turț Bai – Camarzana, prima ediție a Festivalului Folcloric „LA PORȚILE ZANELOR”. Ideea principala a evenimentului este aceea de a atrage atenția asupra unei dintre cele mai pitorești zone a județului, la hotarul dintre Turț Bai și Camarzana, precum și asupra obiceiurilor și tradițiilor unice ale zonei. Cu acest prilej… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții reprezinta doar cateva exemple dintre cele 55 de misiuni desfașurate

- In aceste zile, polițiștii botoșaneni, jandarmii, polițiștii de frontiera și pompierii vor fi la datorie, pentru ca cetațenii sa se bucure de zilele libere, prilejuite de minivacanța de Rusalii, in siguranța.

- Echipa din Ziduri nu mai poate fi ajunsa de Strajerii Targoviște, chiar daca mai sunt doua etape de disputat din acest sezon competițional. Cu 4 puncte avans și un meci mai puțin, Roberto și-a asigurat deja titlul de campioni ai județului Dambovița Etapa a 32-aRecolta Gura Șuții – Viitorul Voinești…

- Solistul formatiei Zdob si Zdub, Roman Iagupov, si fratii Vitalie si Vasile Advahov au primit titlul de "Cetatean de onoare al judetului Iasi". Decizia a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului Judetean.

- Din ce in ce mai mulți șacali iși fac apariția pe teritoriul județului Alba. Asta pe langa urșii și vulpile care se apropie tot mai mult de zonele urbane. Imaginea a fost facuta publica de catre coordonatorul tehnic al AJVPS Alba, Felix-Bogdan Dragomir. In cursul anului trecut, mai multe oi de la o…

- Vineri, 06.05.2022, la ora 08.00, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta si ai Politiei Locale Navodari se vor afla la locatia din Navodari unde s a produs incendiul pentru a efectua o evaluare detaliata a pagubelor si a se intocmi documentele…

- Daca planificați o iesire in zona montana a județului Mureș in acest weekend luați in considerare urmatoarele informații. INFO ZAPADA Muntii Calimani, joasa altitudine (pana 1.500 m alt.): 0– 50 cm Muntii Calimani, zona de creasta (peste 1.500m alt.): 50 – 100 cm. Muntii Gurghiu, joasa altitudine: (pana…