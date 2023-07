Stiri pe aceeasi tema

- O noua seara de neuitat la Electric Castle. Zeci de mii de oameni din toata lumea au animat domeniul castelului Banffy din Bonțida. Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost show-ul oferit de artistul american Iggy Pop.

- Cele trei linii de transport public de noapte din Cluj-Napoca „funcționeaza foarte bine”, apreciaza primarul Emil Boc. Festivalul Electric Castle, dar și cele care vor urma pot demonstra oportunitatea acestui proiect prin creșterea gradului de utilizare.

- Festivalul Electric Castle a inceput cu o ploaie de toata frumusețea, care i-a speriat puțin pe festivalieri, dar meteorologii anunța ca nu se pune problema sa fie ceva prelungit.Cel mult va ploua pana dupa ora 23.00, conform prognozei, dar pe sambata sunt anunțate furtuni serioase.Intre timp, cei care…

- Festivalul Electric Castle a inceput cu o ploaie de toata frumusețea, care i-a speriat puțin pe festivalieri, dar meteorologii anunța ca nu se pune problema sa fie ceva prelungit.Cel mult va ploua pana dupa ora 23.00, conform prognozei, dar pe sambata sunt anunțate furtuni serioase.Intre timp, cei care…

- O femeie a fost salvata in ultima clipa aseara, la Centrul de Noapte pentru persoane fara adapost de pe strada I.L. Caragiale din Bistrița. Aceasta a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgența pentru ingrijiri medicale suplimentare. Incidentul s-a petrecut aseara, la Centrul de Noapte pentru persoane…

- Cei care aleg litoralul romanesc ca destinație de vacanța in aceasta perioada nu au mereu parte de experiențe pozitive. A pațit-o o romanca, intr-un hotel la Eforie Nord. In condițiile in care a platit nu mai puțin de 650 de lei pe noapte, a fost șocata de camera din unitatea de cazare cotata la patru…

- Știai ca poți sa dormi 12 ore pe noapte și sa te trezești tot obosit? Daca da, trebuie sa știi ca, o astfel de stare poate fi cauzata de factori care pot include stresul din evenimente importante din viața sau modificari ale programului de somn. Sau ar putea fi insomnia secundara, care este legata de…

- Cu prilejul Zilei Copiilor, Castelul Banffy din Bonțida ii va intampina pe clujeni in data de 1 iunie in cadrul unui eveniment deosebit. Programul „Zilei Porților Deschise” include vizite ghidate in limbile romana și maghiara, activitați pentru copii și o expoziție interactiva intitulata 'Campurile…