Festivalul de Muzica Populara ”Acasa” ne cheama din nou intr-o calatorie spre origini, in cadrul celei de-a I-a ediție. Acest eveniment evoca tradițiile neamului și ne indeamna sa celebram patrimoniul cultural, care ne identifica ca popor. Invitații speciali din acest an sunt: – Nicolae Botgros si „Lautarii” – Ion Paladi – Vladuța Lupau – Niculina Stoican – Mioara Velicu – Ionuț Fulea – Mihaela Gurau – Oana Tomoiaga – Fetele din Botoșani și alți artiști de valoare Soliștii vor fi acompaniați de Orchestra ”Lautarii”, in frunte cu Maestrul Nicolae Botgros. Vino pe 11 mai, incepand cu ora 19:00,…