Festivalul de la Salzburg îşi lansează sezonul centenar, în pofida îngrijorărilor legate de noul coronavirus Cel mai mare festival din lume dedicat muzicii clasice debuteaza sambata la Salzburg, dupa ce organizatorii au luat decizia de a nu permite pandemiei de COVID-19 sa determine anularea sezonului centenar al evenimentului, informeaza DPA. Totusi, lista noilor productii a fost drastic redusa la doar doua spectacole de opera si o piesa de teatru, in contextul in care masurile de carantina si restrictiile de calatorie au afectat considerabil programul de repetitii prevazute in cadrul Festivalului de la Salzburg. Opera "Elektra", de Richard Strauss, este primul spectacol care va avea premiera in aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

